Pazar arabasıyla klima motoru çaldılar
Bursa'da 2 şüpheli çaldıkları klima motorunu pazar arabasıyla taşıdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde 2 şüpheli bir eve ait klima motorunu gözüne kestirdi. Bir süre doğru zamanı kollayan şüpheliler, klima motorunu bulunduğu yerden söküp pazar arabasına koyarak kayıplara karıştı.
Sabah klimayı açan ev sahibi klima çalışmayınca ne olduğunu anlamak için dışarı baktığında gözlerine inanamadı.
Klima motorunu yerinde göremeyen vatandaş olayı polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)