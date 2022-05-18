Pençe-Kilit Operasyonu’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve “girilemez” denilen yerlere girmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği de bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu operasyonuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve “girilemez” denilen yerlere girmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

– 1 adet AT- 4 tanksavar silahı,

-1 adet Law silahı,

-1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek,

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

-2 adet RPG-7 roketatar,

-1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

-2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

-1 adet 40mm bombaatar,

-5 adet AK-47 piyade tüfeği,

-136 adet el bombası,

-68 adet bombaatar mühimmatı,

-65 adet RPG-7 sevk fişeği,

-66 adet RPG-7 anti tank mühimmatı,

-26000 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

-21000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

-21 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,

-1000 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

-5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü,

-4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

-44 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

-2 adet uzaktan komutalı EYP,

-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

-1 adet 12.7mm Doçka makineli tüfek sehpası,

-1 adet RPG-7 dürbünü,

-13 adet sis bombası (el tipi),

-7 adet oksijen tüpü,

-3 adet jeneratör,

-4 adet termal şemsiye,

-7 adet gaz maskesi.

IRAK’IN KUZEYİNDE 2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava operasyonu gerçekleştirildiğini, 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu” denildi.