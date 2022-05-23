Pencereye çağırıp yüzüne ateş ettiler

Adana'da Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, dışarıdan seslendikleri Murat Ş.'yi pencereye çıktığı sırada ateş etti. Yüzünden ve boynundan vurulan Murat Ş., hastanede tedaviye alındı.

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Olay, gece yarısı Yüreğir ilçesine Dervişler Mahallesi’nde meydana geldi. Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, motosikletle Murat Ş.’nin evinin önüne gelip, iddiaya göre kendisine seslenerek pencereye çıkmasını istedi.

Kadir E. ve arkadaşı, pencereye çıkan Murat Ş.’ye kurusıkıdan bozma tabancayla 6 el ateş edip, motosikletle olay yerinden kaçtı. Yüzünden ve boynundan yaralanan Murat Ş., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Murat Ş.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)