Piknikte çaya düşen 13 yaşındaki Semanur öldü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, ailesiyle piknik yaptığı sırada dengesini kaybederek, Malabadi Çayı'na düşen 13 yaşındaki Semanur Görmez boğularak can verdi.
Silvan’ın Kızlar Mahallesinden geçen Malabadi Çayı kenarına Görmez ailesi, piknik yapmaya geldi. Semanur Görmez, piknik sırasında dengesini kaybedip, suya düştü. Semanur için ihbarla bölgeye jandarma ve Batman itfaiyesi arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saat su içinde arama yaparken, Semanur’un cansız bedenine ulaştı. Ailesi sinir krizi geçirirken, Semanur Görmezin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. (DHA)