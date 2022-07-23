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Polis 4 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirdi

Afyonkarahisar’da narkotik polisinden tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

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Polis 4 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada araç içerisinde 3 bin 918 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından araç içerisinde bulunan Y.K., M.M.K., A.K. ve B.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. İHA

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