Polis 4 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirdi
Afyonkarahisar’da narkotik polisinden tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Aramada araç içerisinde 3 bin 918 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından araç içerisinde bulunan Y.K., M.M.K., A.K. ve B.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. İHA