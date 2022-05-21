Polis yeleği kullanan suç örgütü üyelerine istenen ceza belli oldu

Bursa'da 10 mağdura karşı 'tehdit', 'yağma', 'cebir, şiddet, hile kullanarak hürriyetinden yoksun bırakma', 'tefecilik' ve 'suç örgütü kurma' suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan, evlerinde ise silah ve polis yeleği bulunan 15 sanık hakkında, 10 ile 56 yıl arasında hapis cezası istemiyle hazırlanan 100 sayfalık iddianame, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı suç örgütü üyelerine yönelik 3 ay önce operasyon düzenlendi. Özcan Ö.’nün liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyonda, 16 adrese eş zamanlı baskınlarda, 1’i kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 mermi, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 senet ele geçirildi. 12 şüpheliden 1’i, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 11’i ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kemal P., Mustafa A., Özcan D. ve Özcan Ö., nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

11’i tutuksuz 15 sanık hakkında iddianame hazırlayan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında 10 mağdura karşı ‘tehdit’, ‘yağma’, ‘cebir, şiddet, hile kullanarak hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘tefecilik’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlarından 10 yıl ile 56 yıl arasında hapis talebiyle dava açtı.

İddianamede; Özcan Ö. liderliğinde sanıkların mağdurları darp ettiği, ellerindeki malları tehdit kullanarak almaya kalkıştıkları, iş yerlerini kurşunlamaları, adliyede duruşmaya katılan mağdura karşı gözdağı verdikleri ve kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinin kayıtları yer aldı. İddianamenin kabul edildiği Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına gelecek ay başlanacak. (DHA)

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