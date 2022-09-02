Polise saldıran köpeğe savcılık kararıyla el konuldu

Denizli'de ehliyetini isteyen trafik polisine, köpeğini saldırttığı ileri sürülen sürücünün Dogo Argentino cinsi köpeğine savcılık kararı ile el konuldu.

Selami AYDIN

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Denizli'de polise saldıran Dogo Argentino cinsi köpeğe savcılık kararıyla el konuldu. Olay geçtiğimiz gün Merkezefendi ilçesinde yaşandı. Araç içinde alkol aldığı ve yoldan geçen vatandaşları rahatsız ettiği ileri sürülen sürücü Arda T. polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polisler aracı Bayramyeri'nde durdurdu.

Sürücüden ehliyet ve ruhsatını isteyen polis memuru Selim Öztürk elini aracın içine uzattığı sırada araç içindeki köpeğin saldırısına uğradı. Sürücü Arda T.'nin köpeğe saldırma talimatı verdiği ileri sürüldü.

‘KOLUNU KURTARAMADI'



Kolundan ısırılan polis memuru bir süre köpekle mücadele etti. Öztürk, görevli diğer arkadaşlarının da yardımı ile kolunu köpekten kurtardı. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün koluna dikiş atıldı. Diğer yandan hayvan barınağı görevlileri köpeği üç uyuşturucu iğne ile sakinleştirdi. Sürücü ifade vermek üzere karakola götürülürken köpeği ise Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yediemin olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

‘SAHİBİ GERİ ALMAK İSTEDİ'



İki gündür barınakta bulunan köpeği sahibinin geri almak için müracaat ettiği öğrenildi. Köpeği geri verilmeyen Arda T.'nin el koyma kararını kaldırmak için hukuki mücadele başlatacağı öğrenildi.

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