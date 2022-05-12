Polisin takibe alıp durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı

Diyarbakır'da, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, 3'ü bagajda olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlere karşı başlattıkları mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde, öğlen saatlerinde takip ettikleri ve plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu.

Durdurulan otomobilden, aralarında bir kadının da olduğu 3’ü bagaj kısmında 16 kaçak göçmen çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilden çıkarılan kaçak göçmenler ve sürücü, polis merkezine götürüldü.

Otomobilin sürücüsü ile kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)