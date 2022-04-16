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Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı yakalandı!

Türk Polisini küçük düşürücü videolar çekip sosyal medyada paylaştığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı.  

Habip ATAM
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Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı yakalandı!

Ülkemizde son zamanlarda, kadınların görüntülerini gizlice çekerek sosyal medyada yayınlayan kaçak göçmenlerin paylaşımları büyük tepkiyle karşılanmıştı. Son olarak bir kaçak göçmenin sosyal medyada Türk polisiyle ilgili yaptığı bir paylaşım tepkiyle karşılandı.

Polisle dalga geçtiği iddia edilen Pakistanlı sosyal medya kullanıcısı hakkında “Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama“ suçundan işlem başlatıldı. Araştırmalarda paylaşım yapan kişinin Pakistan uyruklu A.K. olduğu belirlendi. Şüphelinin polis ekiplerince Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Pakistanlı şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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