Polisten kaçan 16 yaşındaki alkollü sürücüye ceza

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kullandığı otomobille ekip aracına çarptı. Otomobilin bırakıp yaya kaçmaya çalışan sürücüyü bekçiler yakaladı. 16 yaşında, ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücü D.M.E.'ye 18 bin 700 lira ceza uygulandı, araç 2 ay trafikten men edildi.

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Burdur’da dün saat 23.00 sıralarında Hatip Hoca Kavşağı’nda polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, 15 EU 399 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü sürücü, TOKİ Evleri Kavşağı’nda kendisini takip eden ekip otosuna çarptı. Daha sonra otomobili terk ederek kaçmaya çalışan sürücüyü, gece bekçileri yakaladı.

Kimlik kontrolü yapan ekipler 16 yaşında olduğu belirlenen D.M.E.’nin sürücü belgesi olmadığını tespit etti. Yapılan muayenede 0,94 promil alkollü de çıkan D.M.E.’ye 18 bin 700 lira ceza uygulanırken, kullandığı otomobil 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. (DHA)

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