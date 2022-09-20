Polisten kaçan araçtan 450 bin uyuşturucu hap çıktı
Denetim yapan polis ekipleri Antakya-İskenderun yolunda bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü A.H. ise kaçtı. Polis ekiplerinin kısa süreli takibi sonucu durdurulan otomobilde, 450 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin “dur” ikazına rağmen araçla kaçmaya çalışan sürücü, Güzelburç Mahallesi’nde kovalamaca sonucu durduruldu.
Araçta yapılan aramada 450 bin uyuşturucu hap bulundu, sürücü A.H. gözaltına alındı.
Öte yandan, kovalamaca sırasında iki polis aracında hasar meydana geldi. (DHA-AA)