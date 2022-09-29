Polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri: Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir iş yerine düzenlenen operasyonda polisi fark edip hafif ticari araçla kaçan 2 şüpheli, takip sırasında aracın lastiklerine ateş açılması ve bir polis aracına çarpmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna "Biz kaçmadık, hastaneye gidiyorduk" diye cevap verdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik, bugün öğle saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi’nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini fark eden Yunus K. (20) ve Murat Y. (29), 68 HA 926 plakalı hafif ticari araca binip, kaçmaya başladı. Şüpheliler ‘dur’ ikazında bulunan polislerin üzerine aracı sürüp kaçmaya devam etti. Bunun üzerine kaçış güzergahlarındaki kavşaklarda önlem alınırken, bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, takip sırasında Yunus K.’nın kullandığı hafif ticari aracın lastiklerine ateş açıp durdurmak istedi. Ancak Yunus K. aracın lastiğinin patlamasına rağmen kaçmaya devam etti. Yunus K. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta önlem alan başka bir polis aracına çarptı. Tekrar kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

“KAÇMADIK, HASTANEYE GİDİYORDUK”

Gözaltına alınan 2 şüpheli, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin “Neden kaçtınız?” sorusuna “Biz kaçmadık, hastaneye gidiyorduk” diye cevap verdi. Yunus K. ile Murat Y., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)