Prizde unutulan ütü villayı kül etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir villada prizde unutulan ütünün aşırı ısınması sonucu yangın çıktı, villa kullanılamaz hale geldi.

Yaşar ANTER

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Muğla'da bir villada yangın çıktı. Yangın büyük bir hızla büyürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait üç itfaiye aracı gönderildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası alevlerin sitedeki diğer villalara sıçramaması için yoğun gayret gösterildi.

Mutfak ve oturma odası tamamen yanarken evin diğer bölümleri de zarar gördü. Şans eseri yaralanmanın olmadığı yangına evde prizde çalışır vaziyette unutulan bir ütünün kabloları eritmesi sonucu yangının çıktığı iddia edildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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