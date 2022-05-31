Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz Ekim ayında aralarında husumet bulunan 21 yaşındaki Yusuf Emre Çölgeçen'i, pusu kurup silahla vurarak öldüren Emir Can Kol, 7 ay sonra ayağını kırıp taksiyle hastaneye giderken yakalandı.

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Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Ekim ayında saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda 21 yaşındaki Emir Can Kol ile Yusuf Emre Çölgeçen arasında bir süre önce husumet oluştu.

Çölgeçen’i takibe alan Emir Can Kol, olay günü cep telefonuyla arayarak ağır küfürler ettikten sonra bulunduğu yere çağırdı. Bir süre sonra Yusuf Emre Çölgeçen, yolda yürüdüğü esnada bahçede pusu kuran Emir Can Kol tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Gence kurşun yağdıran Emir Can Kol, geri döndüğü kıraathanenin bahçesindeki bulunan güvenlik kamerasına silahla vurup başka yöne doğru çevirip bir süre daha bekledikten sonra kayıplara karıştı.

AĞIR YARALI GENCİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Kanlar içinde kalarak yere düşen Yusuf Emre Çölgeçen'in yardımına ise çevrede bulunan arkadaşları koştu. Ağır yaralı genci Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü. Genci sedyeye koyan arkadaşları sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra kaçtı.

Hemen ameliyata alınan Yusuf Emre Çölgeçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbar üzerine hastaneye gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

TAKSİDE YAKALANDI

Polis, şahsın geçtiğimiz Perşembe günü yüksek bir yerden düşerek ayağını kırdığı ve hastaneye gideceği bilgisine ulaştı. Şahsın taksiye bindiğini de belirleyen polis, plakasına ulaşarak geçeceği güzergah üzerinde pusu kurdu.

Taksi, Piripaşa Mahallesi'nde bir caddeden geçtiği esnada harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Emir Can Kol'un ticari taksinin içerisinde kıskıvrak yakaladı. Şahsı etkisiz hale getiren polis, üstünde ise ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan katil zanlısı ilk olarak tedavisi yapılmak üzere polis kontrolünde hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülen Emir Can Kol ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın sevk esnada ayağı kırıldığı için sekerek yürüdüğü görüldü. Mahkemeye çıkartılan Emir Can Kol, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “gasp”, “silahlı tehdit” ve “birden fazla kişiyle yağma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Beyoğlu'nda yaşanan saldırı anları ve sonrası ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir kıraathane bahçesine girdikten sonra bir süre saklanarak husumetlisini beklediği, daha sonra ise kıraathanenin bahçesinden hasmını vurduktan sonra güvenlik kamerasını silahla vurarak yönünü çevirdiği görülüyor. Olayın devamında ise yaralının hastaneye bırakıldığı görülüyor. (İHA)

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