Refüje çarpıp sıkıştılar: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Haydar Atmaca (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki üç kişi sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Haydar Atmaca’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.

Otomobilde bulunan Özgür Ayvaz ve Yunus Turgut ise ağır yaralı şekilde Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Haydar Atmaca’nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.