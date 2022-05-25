Rekor miktardaki uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı 1 ton 317 kilo uyuşturucu ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sergili basın açıklaması yapıldı. Türkiye'de şu ana kadar ele geçirilen en yüksek miktar olan uyuşturucunun 5 aylık çalışma sonucu bulunduğu belirtildi. Yakalanan İranlı uyuşturucu baronu R.K.'nın ise yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ay önce sokak çalışmalarında bazı uyuşturucu satıcılarını belirledi. Yapılan çalışmaların ardından geçtiğimiz Nisan ayının sonunda bir operasyon düzenlendi.

Baskında İran uyruklu bazı şüphelilerle 15 kilo metamfetamin ele geçirildi. Narkotik ekipleri elde edilen uyuşturucunun ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatıldı. Araştırmalarda, metamfetamin hammaddelerini İran ve Avrupa ülkelerinden getirdiği belirlendi. Sınırdan ise farklı ürün adı altında ülkemize sokulduğu öne sürüldü.

Narkotik ekiplerince yapılan araştırmalarda, uyuşturucu şebekesinin İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K. tarafından organize edildiği anlaşıldı. Polis ekipleri, şüphelinin Beykoz’da bir villada kaldığını tespit etti. Orman içindeki villa farklı kılıklara bürünen polis ekiplerince izlemeye alındı. Ekipler dikkat çekmemek için ellerinden geleni yaparken, 19 Mayıs tarihinde zehir tacirlerine yönelik bir uyuşturucu baskını daha düzenlendi. R.K.’nın adamlarına yönelik operasyonda 170 kilo metamfetamin ve yine İran uyruklu şüpheliler gözaltına alındı.

BARON YAKALANDI

Polis ekiplerinin şebekeye yönelik çalışması hız kazanınca, İranlı baron R.K. ve yardımcılarında bir hareketlenme olduğu belirlendi. Villayı takip eden ekipler R.K.’nın valizle evden çıktığını tespit edince hemen takip başlatıldı. Şüphelinin aracı Merter’de durduruldu. Uyuşturucu baronu operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alınmasıyla eş zamanlı olarak Beykoz’daki villaya da giren ekipler 4 şüpheliyi daha yakaladı.

1 TON 117 KİLO

Villada ve takip edilen diğer adreslerde aramalar yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpeklerin kullanıldığı aramalarda, 1 ton 117 kilo kristal ve sıvı halde metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan 123 kilo sıvı kimyasal ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 398 dolar, 2 bin 350 euro ve 517 bin lira paraya da el konuldu. Aynı gruba 3 operasyonda düzenlenen baskınlarda ele geçirilen uyuşturucunun toplamının ise 1 ton 317 kilo olduğu öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucunun Türkiye’de ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Üç farklı tarihte Beykoz, Bahçelievler, Güngören, Esenyurt, Bayrampaşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan toplam şüpheli sayısının 12 olduğu belirtildi. Son operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, daha önce yapılan 2 operasyonda yakalanan 7 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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