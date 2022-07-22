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Rize’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı Seher, öldü

Rize'nin İyidere ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Seher Temur (25), yaşamını yitirdi.

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Rize’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı Seher, öldü

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında ilçenin Yaylacılar köyünde meydana geldi. Ö.S. yönetimindeki 61 HG 885 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Temur’a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Temur ağır yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seher Temur, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Ö.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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