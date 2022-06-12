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Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek öldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik telleri meraya giden 3 ineğin üzerine düştü. Akıma kapılan inekler öldü.

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Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek öldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Eskibedil Mahallesi'nde ise etkisini arttıran şiddetli rüzgar bölgedeki elektrik kablolarını kopardı. Kopan teller hayvanlarını meraya götüren A.G.’ye ait ineklerin üzerine düştü. Akıma kapılan üç inek öldü. (İHA)

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