Sabah uyananlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Meteoroloji toz taşınımı uyarısının ardından Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir çok kentte görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde ise azalma yaşandı.Toz taşınımı etkili olduğu kentlerde, sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

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Kayseri’de gece saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kırmızı renkte toz bulutuyla kaplanırken, araçların üzeri de tozla kaplandı.

Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşlar, sabah gördükleri manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Suriye bölgesinden gelen toz bulutu nedeniyle Adıyaman'ın kent merkezinde görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde ise azalma yaşandı.

Dün öğle saatlerinde başlayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çektiğini söyledi.

Toz taşınımı birçok yerde olduğu gibi Adana'da da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle kentin birçok yerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü.

Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı. Araçlarına binmek isteyen kişiler, önce temizlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce de toz bulutuna karşı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olacağı ve hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde ise düşme olacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu. (İHA)

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