Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaport kontrol sistemi çöktü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gece saatlerinde pasaport kontrol sistemi çökünce işlemler gecikti, yoğunluk oluştu.
Sabiha Gökçe Havalimanı’nda saat 22.30 civarında bilgi sorgulama sistemi çökünce birçok yolcu uzun süre beklemek zorunda kaldı.
SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaşan bir vatandaş, akşam 21.55 Frankfurt – İstanbul seferini yapan uçak ile İstanbul'a indiğini, 2 saat beklemek zorunda kaldığını belirtti.
Gece yarısı sistemin tekrar düzeldiği ve pasaport kontrollerinin sağlandığı öğrenildi. İşlemlerin gecikmesi nedeniyle oluşan yoğunluğun görüntüsü vatandaşın kamerasına yansıdı.