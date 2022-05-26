Sahte bahisçilere operasyon: 18 gözaltı

Mersin'de sahte bahis oyunundan elde edilen paraların nakline yardımcı oldukları belirlenen 18 kişi gözaltına alındı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte bahisten ele edilen paraların nakil edilmesine aracılık ettiği saptanan 18 zanlı, çok sayıda suç unsuru malzeme ile birlikte yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de bazı kişilerin, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı belirledi. Bunun üzerine Siber Suçlarla Daire Başkanlığı koordinesinde bir süre devam eden teknik takip işleminden sonra operasyon için düğmeye basıldı.

Adresleri tespit eden ekipler, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Zanlıların belirlenen adreslerine yönelik düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı belirlenen M.B., İ.E., V.Ö., T.B., S.T., L.K., H.A., E.A., S.A., M.C.A., G.M., E.Y., M.K., B.B., E.D., A.B.B., Ş.G., H.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan 15 cep telefonu, bu telefonlara takılı halde 15 adet sim kart ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişinin ise arandığı bildirildi.

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