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Sakarya’da 3 TIR, 1 otomobil çarpıştı: 1 ölü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 TIR ve 1 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:28 - 28 Haziran 2022 Güncellenme:
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Kaza saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Arifiye ilçesinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Rahman Abbasov yönetimindeki  TIR ile Hüseyin Yazar yönetimindeki  TIR çarpıştı.

Arkadan gelen İ.Y yönetimindeki otomobil, TIR’ın altına girdi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen TIR da kazaya karıştı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobilde bulunan T.Y.’nin (39) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile TIR’larda bulunan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında T.Y’nin cenazesi morga götürüldü. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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