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Sakarya’da MİT destekli IŞİD operasyonu: 2 tutuklama 

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün, MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü IŞİD üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak, Suriye’de terör örgütü IŞİD adına faaliyet gösterdikleri, ülkeye kaçak olarak girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

IŞİD terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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