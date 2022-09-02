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Sakarya’da otomobil, ağaca çarptı: Aynı aileden 1 ölü, 5 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü Göktay Çavuşlu, ablası ve 3 yeğeni yaralandı, babası Şinasi Çavuşlu ise hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 12:16 - 02 Eylül 2022 Güncellenme:
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Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Akyazı ilçesi Şeyhköy mevkiinde meydana geldi. Tokattan İstanbul’a giden Göktay Çavuşlu yönetimindeki 34 PCE 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Sürücü Göktay Çavuşlu’nun babası Şinasi Çavuşlu, otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi. Yaralanan Göktay Çavuşlu, ablası Gamze Keskin ve yeğenleri Tunahan, Fatma Buğlem ile Mustafa Rüzgar Keskin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi ise Şinasi Çavuşlu’nun cansız bedenini, araçtan çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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