Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarına 6 tutuklama
Sakarya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 100 kişiden 6sı tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, 12- 18 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda 100 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin n üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 899 gram esrar, 239 gram bonzai, 270 gram metamfetamin , 61 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. (DHA)