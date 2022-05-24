Şampiyon motosikletçi çorbacıda öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu Mustafa Adım'ı, gittiği çorbacıda tabancayla vurarak öldüren Yusuf Sivridağ tutuklandı. Adım'ın, öldürülmeden önce işlettiği eğlence mekanında çalışan Sivridağ'ı darp ettiği anların ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak’ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım’ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi. Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp, patronuna 3 el ateş etti.

Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kaçan Yusuf Sivridağ da yakalanarak gözaltına alındı. Adım’ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları’nda şampiyon olduğu öğrenildi. Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Mustafa Adım’ın öldürülmeden önce Yusuf Sivridağ’ı kendi iş yerinde darp ettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adım’ın, Sivridağ’ın yüzüne yumruk ve tekme attığı daha sonra yakasından tutarak mekan dışına çıkardığı anlar yer aldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım, gittiği çorbacıda öldürüldü