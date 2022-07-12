Sanayi sitesi yakınlarındaki yangınla ilgili gözaltı kararı

Muğla’nın Milas ilçesinde gece sanayi sitesi yakınlarında çıkan tarım arazilerindeki yangın ile ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Koru köyü Baharlı Mevkii'nde dün gece çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyük bir hızla yayılarak Milas Sanayi Sitesi'ni tehdit eden yangın ile ilgili ihbar üzerine jandarma soruşturma başlattı.

Sanayi sitesi yakınlarındaki yangının kasıtlı çıkarıldığı iddiası üzerine jandarmanın yangını çıkardığı iddia edilen ve soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada vatandaşlar tarafından yakalanan A.Y. isimli kişinin jandarmaya teslim edildiği belirtildi.

Yaklaşık üç hektarlık alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili gözaltına alınan A.Y.‘nin ifadesi alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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