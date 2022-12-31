Sancaktepe’de binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
İstanbul Sancaktepe'de 7 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın üst katlarda mahsur kalan 5 kişi kurtarılırken, 1 kişi de yaralandı.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Safa Mahallesi Takva Caddesinde meydana geldi. 7 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının çıktığı dairenin üst katlarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının çıktığı dairede bulunan 1 kişi yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü. (DHA)