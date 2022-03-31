Sancaktepe’de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, şarampole yuvarlandı. Araç içerisinden fırlayan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 23.15 sıralarında Fatih Mahallesi Esentepe sokak üzerinde bulunan Ortadağ Tepesi Parkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Samet Yılmaz idaresindeki panelvan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Takla atan minibüsün sürücüsü, dışarı fırlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten fırlayan sürücü, olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Samet Yılmaz, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Samet Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.(DHA)

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