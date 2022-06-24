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Sancaktepe’de trafikte tekmeli kemerli kavga

Sancaktepe Şile otoyolu bağlantı noktasında sürücüler arasında kavga çıktı. Yol ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları bir sürücüye tekme tokat saldırdı. 

Yayınlanma: 10:14 - 24 Haziran 2022 Güncellenme:
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Sancaktepe Sarıgazi mevki Şile Otoyolu bağlantı noktasında, sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yolun ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları sürücüye, tekme, yumruk ve kemerle saldırdı. Trafikteki diğer sürücüler müdahale ederek, kavgayı ayırdı.

Yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafikteki kavga bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)

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