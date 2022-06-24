Sancaktepe’de trafikte tekmeli kemerli kavga
Sancaktepe Şile otoyolu bağlantı noktasında sürücüler arasında kavga çıktı. Yol ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları bir sürücüye tekme tokat saldırdı.
Sancaktepe Sarıgazi mevki Şile Otoyolu bağlantı noktasında, sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Yolun ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları sürücüye, tekme, yumruk ve kemerle saldırdı. Trafikteki diğer sürücüler müdahale ederek, kavgayı ayırdı.
Yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafikteki kavga bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)