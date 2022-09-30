Şanlıurfa’da istinat duvarı çöktü: Operatör hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da inşaatın temel kazısı sırasında patlayan su borusunun tamiri için çalışma yapan iş makinesinin operatörü Mehmet Aktaşoğlu, istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Göçükten çıkarılıp hastaneye kaldırılan Aktaşoğlu, kurtarılamadı.

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Olay, öğleden sonra Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Temel kazısı sırasında bölgeden geçen içme suyu borusu patladı. Akan su, bölgedeki bir binanın istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Bu sırada Mehmet Veysel Ateş’e ait park halindeki minibüs, enkaz altında kalarak, kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından inşaat alanına iş makinesiyle su borusunu değiştirmeye gelen Mehmet Aktaşoğlu, çalışma yaptığı sırada bu kez başka bir istinat duvarı çöktü. Aktaşoğlu, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Mehmet Aktaşoğlu, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aktaşoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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