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Şanlıurfa’da toz bulutu etkili oldu

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu.

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Şanlıurfa’da toz bulutu etkili oldu

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken, vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer, solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. (DHA)

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Şanlıurfa Suriye