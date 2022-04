Şantiyede alacak verecek kavgasında kan aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi Kızılburun Mevkii'nde bir inşaatta çalışan işçi ile patronu arasında çıkan sözlü tartışmada kan aktı. İddiaya göre şantiyenin lojmanında meydana gelen olayda 29 yaşındaki A.S. isimli işçi, kendisinin ve arkadaşlarının alacaklarını istediği taşeron E.G. ile önce sözlü tartışma yaşadı. Birbirlerine hakaret eden ikilinin sözlü tartışması büyüyünce işçiler de kavgaya karıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık on kişinin katıldığı kavgada A.S. taşıdığı ruhsatsız tabanca ile E.G.'ye iki el ateş ederek göğsünden vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan E.G. için arkadaşları ambulans çağırdı. E.G. kaldırıldığı hastanede ameliyat altına alınırken A.S. ruhsatsız tabanca ile gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.