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Sapık ve hırsız cezaevi firarisi yakalandı

Antalya’da "çocuğa cinsel istismar" ve "hırsızlık" suçlarından hükümlü olduğu cezaevinden geçen yıl kaçan firar Onur K. yakalandı.

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Sapık ve hırsız cezaevi firarisi yakalandı

“Çocuğun cinsel istismarı” ve “hırsızlık” suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan Onur K. geçen yıl haziran ayında Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızılağaç Mahallesi’nde yakalanan Onur K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya mahkeme