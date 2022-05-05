Sapık ve hırsız cezaevi firarisi yakalandı
Antalya’da "çocuğa cinsel istismar" ve "hırsızlık" suçlarından hükümlü olduğu cezaevinden geçen yıl kaçan firar Onur K. yakalandı.
“Çocuğun cinsel istismarı” ve “hırsızlık” suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan Onur K. geçen yıl haziran ayında Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etti.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızılağaç Mahallesi’nde yakalanan Onur K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.