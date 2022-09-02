Şapka ve maske takıp site bahçesindeki motosikleti çaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sitenin bahçesinden motosiklet çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Maske ve şapka takan şüpheli, polis tarafından aranıyor.
Hamidiye Mahallesi 1inci Kutlu Sokaktaki bir sitenin bahçesine dün saat 06.30 sıralarında giren maskeli ve şapkalı şüpheli, önce etrafı inceledi, ardından park halindeki 2 motosikletin yanına gitti.
Birini kilitli olduğu için alamayan şüpheli, hemen yanındaki Hayrettin Bozkurta ait motosiklete yöneldi. Kilidi açık olan motosikleti sürükleyerek siteden çıkaran şüpheli, daha sonra gözden kayboldu.
O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sabah motosikletini park ettiği yerde bulamayan sürücünün ihbarıyla polis ekipleri soruşturma başlattı. Görüntüleri izleyen ekipler, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)