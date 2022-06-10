Savcıyı yalıdan havalı tüfekle yaraladı, yakalama kararı çıktı

Üskürda'da balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C'yi havalı tüfekle ateş ederek kafasından yaralayan Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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Olay Üsküdar Kandili Sahili’nde 28 Mayıs’ta gerçekleşti. İddiaya göre yalıda oturan Burak Mengenecioğlu’nun oturduğu yalısının camına balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C.’nin oltasının kancası çarptı. Bunun üzerine Mengenecioğlu, evinde bulunan havalı tüfekle savcı H.C.’ye ateş açtı. Saçma mermileri kafasına isabet eden H.C. şikayetçi oldu.

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Mengenecioğlu’nun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek evindeki silahı denemek için denize doğru ateş açtığını, deniz kenarında kimseyi görmediğini iddia ettiği öğrenildi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İTİRAZ EDİLDİ, KARAR ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Başsavcılığın itirazında şüphelinin suçlamayı kabul edici nitelikteki savunması, müştekinin anlatımları, atış yapılan mesafenin yakınlığı, bölgenin hayati önemi ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla yaşadığı husumetlere dikkat çekildi.

Savcılığın bu nedenlerle tutuklama talep edildiği kaydedilirken şüphelinin bu takdirle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların olduğu öne sürüldü. Savcılık bu nedenlerle şüphelinin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirerek şüpheli hakkında ‘Basit yaralama’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. (DHA)

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