Scooter kazasında Dilara’nın ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Şişli'de scooter kullanıcısı dansçı Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücü Hakan Akçelik'in tutuklulukta geçen süre ve delillerin toplanmış olması gerekçeleriyle tahliyesine karar verildi. Sanık Akçelik, hakkında yurt dışı yasağı ve karakola imza atma şartı konuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 2’nci duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Akçelik getirildi. Ölen Dilara Gül’ün annesi Neşe ve babası Arif Gül de duruşmada hazır bulundu.

Sanık Hakan Akçelik savunmasında, “Vefat eden kardeşimizin ailesinin yaşadığı acıyı ben de cezaevinde yaşıyorum. Böyle bir olayın yaşanmamasını isterdim. Çok üzgünüm. Vefat eden kardeşimin yerinde ben de olabilirdim, bir başkası da olabilirdi” diyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

“MÜVEKKİLİMİZ KUSURSUZDUR”

Sanık avukatı Erhan Oğuz Düzcü ise şunları söyledi:

“Müvekkilimiz kusursuzdur. Olay sırasında 50-60 km hızla devam etmektedir. Vefat eden sürmemesi gereken yolda scooter kullanmıştır. Elektrikli scooter yönetmenliğine göre diğer araçların güvenliğini tehlikeye düşürecek derecede scooter sürmek ölenin başlıca kusurlarındandır. O yolda olmaması gerekmektedir. Kamera kayıtları izlenildiğinde olayın oluşu net şekilde görülmektedir. Vefat eden hanımefendi kırmızı ışığın yanmasını beklemeden sola doğru manevra yapmıştır.

Müvekkilimiz ise çarpma anında sola doğru manevra yapmasına rağmen kazaya engel olamamıştır. Karşıdan karşıya geçilmesi durumu yoktur. Tanık beyanları olayın meydana gelişi üzerine değil, sonrasına aittir. Geçen sefer tahliye verilmemesinin nedeni tanıklardır, müvekkilimizin onları engelleyecek bir durumu yoktur. Tanık beyanları yargılamaya yenilik katmayacaktır. Müvekkilimin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak gerekirse adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verilmesini talep ederim.”

“ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR”

Dilara Gül’ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül ise şikayetlerinin devam ettiğini belirttiler. Öte yandan anne Neşe Gül, duruşma boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Gül ailesinin avukatı Vahit Kuzu ise “Öncelikle 23 yaşında vefat etmiş gencecik kız vardır. Sanık avukatı iftira derecesinde beyanda bulunmuştur. Kamera görüntüleri olmasa olayı farklı bir boyuta taşıyacaklardı. Her iki tanığın dinlenmesi lazımdır iki aracın çok hızlı gelmesiyle ilgili beyanları vardır. Tanıklar olay yerine 20 metre öncesinde iki aracın hızla geldiğini belirtmişlerdir. Dilara görüntülere göre karşıdan karşıya geçmektedir. Sanık ise sarı ışıktan kırmızı ışığa geçiş esnasında yoluna devam ettiğinden ve müvekkil de bu esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kaza meydana gelmiştir Karşı tarafın olayın geliş şekline ikilinin sözlerine katılmıyoruz. Deliller toplanmamıştır. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilsin” diye konuştu.

YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE KARARI

Mahkeme, tanık beyanlarının soruşturma aşamasında alınmış olması nedeniyle delillerin büyük ölçüde toplanması, sanığın delilleri karartacağı veya kaçacağı yönünde delil ve bilgi bulunmaması, muhtemel ceza verilmesi halinde uygulanacak cezanın miktarı itibariyle tutuklulukta geçen sürenin yeterli olması gerekçeleriyle tahliyesine karar verdi.

Sanık Hakan Akçelik hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak, haftada bir gün en yakın polis merkezine imza atması yükümlülüğü getirildi. Olaya ilişkin MOBESE görüntülerinin CD halinde getirilerek dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilerek kusur durumunun tespit edilmesine hükmedildi. Tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022’de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik’in kullandığı otomobil, scooter kullanan Dilara Gül’e çarptığı anlatılıyor. Çarpmanın şiddetiyle scooterdan metrelerce uzağa düşen Gül’ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik’in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik’in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyor. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik’in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül’ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyor. Şüpheli Hakan Akçelik hakkında “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Scooter kazasında Dilara'nın ölümüne neden olan sürücüye istenen ceza belli oldu