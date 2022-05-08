Şehit Aybüke öğretmenin annesi Anneler Günü’nde unutulmadı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı.

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Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın’ı ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı.

Gümüş’e ziyarette şehit Aybüke Yalçın’ın adını taşıyan Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu Müdürü Özgür Atasoy ve okul öğretmenleri eşlik etti. Anne Yalçın’a çiçek hediye eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, “Feragat ve fedakarlığın timsali olan annelerimiz hayatımız boyunca rehberimiz, eğitimcimiz ve zorlu hayat yolculuğumuzda kutup yıldızımızdır. Annelere layık birer evlat olmak, onları mutlu etmek ve onlara hak ettikleri değeri vermek biz evlatlar olarak en büyük vazifemizdir. Yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla eli öpülesi başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Şehit Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın, ziyaretten dolayı memnun olduğunu ve çok duygulandığını belirterek, kendilerini unutmayanlara teşekkür etti.

Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman’ın Kozluk ilçesinde karne dağıtım töreninin ardından evine gittiği sırada Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi’nde şehit olmuştu. (İHA)