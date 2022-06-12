Sel yolları yolları yıktı, 8 köye ulaşım kapandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle iki farklı yolun yıkılması neticesinde 8 köye ulaşım kapandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da öğle saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Taşköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyü Yeniler Mahallesi mevkiinden geçen grup yolu ile Hamzaoğlu köyünden geçen grup yolu da şiddetli yağışın ardından zarar gördü. Yeniler Mahallesi’nde bulanan elektrik direğinde de yıldırım düşmesi neticesinde hasar meydana geldi. İki farklı yolun çökmesi sebebiyle 8 köye ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Yağışın aniden bastırdığını söyleyen Mehmet Aydın, “Yağmur saat 15.00 gibi başladı. Önce direğin birine yıldırım düştü, ardından yağmur yağmaya başladı. Daha önce orada bir çukur vardı. O çukurdan sonra sel öbür tarafa geçemediği için yoldan tarafa kaydı. Yolu yavaş yavaş oydu, komple aldı. Elektrik direğinin bir tanesini sel götürdü. Direğin biri muhtemelen şu an yok. Muhtemelen sel aldı götürdü. Bir tanesi de yıkılmak üzere. Teller zaten kopmuş durumda” dedi. (İHA)