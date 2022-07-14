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Serinlemek istedi hayatından oldu

Konya'da, serinlemek için Bozkır Baraj Gölü'ne giren Mustafa Arslan (33), boğuldu.

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Serinlemek istedi hayatından oldu

Olay, öğle saatlerinde Bozkır Baraj Gölü’nde meydana geldi. İstanbul’da oturan Mustafa Arslan, tatil için geldiği memleketinde serinlemek için Bozkır Baraj Gölü’ne girdi.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Arslan, bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiyenin su altı arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen dalgıçlar, yaptıkları çalışma sonucunda Arslan’ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan Arslan’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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