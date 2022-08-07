Sevgilisini kolundan tutup zorla uçurumdan attı iddiası

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), 25 metrelik uçurumdan atladı. Çetiner'in, aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte atladığı iddia edildi.

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Çerkezöy ilçesinde güzellik salona sahibi Mehlika Derici ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, dün akşam Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı.

Burada eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde iki arkadaşlarıyla birlikte ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.

ZORLA KOLUNDA TUTUP ATLADI İDDİASI

İddiaya göre, daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, “Benimle ölüme var mısın?” dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi. Bunun üzerine Çetiner, Derici’yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ille Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derici ile Çetiner’in öldükleri belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Derici ve Çetiner’in cep telefonlarına da el koyarak, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. (DHA)

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