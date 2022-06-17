Seyir halindeki teknenin kaptanı denize düştü, teknede iki çocuk kaldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bugün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir katamaran yelkenli teknenin kaptanının suya düşmesi ile denizciler ve sahil güvenlik ekipleri alarma geçti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyir halinde olan bir katamaran teknenin kaptanı tekneyi otomatik pilota aldı. Ardından U2 isimli teknenin yelkenleri ile uğraşırken kaptan denize düştü. İçerisinde iki çocuğun uyuduğu katamaran teknenin seyrine devam ettiği kaptanın ise yüzerek karaya çıkıp yardım istediği belirtildi.

Olayın ardından bölgedeki tüm denizciler acil yardım hattından ve telsiz ile haberleşirken “Kaptansız seyir halinde olan teknenin başka bir tekne ile çarpışma olasılığı” olduğu belirtilerek yardım istendi. Sahil güvenlik ekipleri de harekete geçti.

Seyir halinde olan teknenin bir saat sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından bulanarak kontrol altına alındığı kazanın yaralanmadan atlatıldığı belirtildi. Katamaran tekne Fethiye Limanı’na çekildi.

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