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Seyir halindeki vinç alev aldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde seyir halinde olan bir vinç aniden alev aldı. Küle dönen vinç tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Seyir halindeki vinç alev aldı

Ezine ilçesi Derbentbaşı mevkiinde vinç henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Vinç şoförü Orhan Şahin'in yara almadan çıktığı vinç kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine Ezine Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında alevlerin ormanlık alana sıçraması önlendi.
küle dönene vinç, tamamen kullanılamaz hale geldi. (İHA)

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