Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılmaz hale gelirken, şoför, muavin ve 13 yolcu tahliye edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Artvin’den İstanbul’a gitmek için yola çıkan Serdar Yılmaz yönetimindeki yolcu otobüsü, akşam saatlerinde Hopa ilçesi Cankurtaran tüneli mevkisinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Otobüsteki şoför, muavin ve 13 yolcu tahliye edilirken, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BİR YOLCU ŞOFÖRÜ SUÇLADI

Öte yandan otobüsten inen ve yangını kayda alan bir yolcu, “Artvin’den bindiğimiz aracımız tamamen yanmaktadır. Tamamen şoför hatasıdır. Şoförümüz aracını kontrol etti, muavinle birbirlerine bir şeyler söylediler. Daha sonra tamir ettireceğini söylediler. Ama sonrasında yanmaya başladı. Arkada kapı açılmadı sadece ön kapı açılarak indik. Allah’a çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bunca insan için de yazıklar olsun şoförümüze” ifadelerini kullandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da tarihi fırın alev alev yandı

İlginizi Çekebilir Atık kağıt deposu alev alev yandı