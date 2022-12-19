Sibel cinayetinde sanık, savunma yapmadı

İzmir'de, nişanlısı Sibel Çelik'i (24) öldürüp, cesedini bazaya koyarak, evi ateş verdiği suçlamasıyla yargılanan ve karar duruşmasına SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık Halil Yılmaz'ın (38) mahkeme huzurunda savunma yapma talebi kabul edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak’taki 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz’ın evinde, 12 Temmuz 2016’da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cansız bedenin, Sibel Çelik’e ait olduğu belirlendi.

Çelik’in, Halil Yılmaz ile nişanlı olduğunu öğrenen polis, şüpheli olarak peşine düştü ancak bulamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz’ın ağabeyi Selman Yılmaz (40) da olayın ertesi günü Diyarbakır’a giderken yakalanıp, gözaltına alındı.

2 KARDEŞE 3 SUÇTAN İDDİANAME

Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren Selman Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İddianamede Sibel Çelik’in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği bilgisi yer aldı.

2 kardeş hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘yakmak suretiyle mala zarar vermek’ ve ‘kasten yangın çıkarma’ suçlarından dava açıldı. İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 6 Aralık 2017’deki duruşmasında, Selman Yılmaz tahliye edildi. Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz’a ulaşılamadı. Çelik’in, yargılamada istenilen Adli Tıp Kurumu raporlarında cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Almanya’ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018’de kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Almanya, Halil Yılmaz’ın ülkelerine iltica ettiğini, politik olarak baskı gördüğünü belirtip, yıllarca Türkiye’ye göndermedi. Çelik’in ölümünden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz, ağustosta Türkiye’ye getirilip, tutuklandı.

Halil Yılmaz, İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne SEGBİS ile verdiği ifadede, cinayeti kabul etmedi. Ekim ayındaki duruşmada savunma yapan Yılmaz, Çelik’i kendisinin öldürmediğini iddia etti. Duruşmada esas hakkında mütalaa veren savcı, Yılmaz için ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan ise 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, tutuksuz sanık Selman Yılmaz için de beraat istedi.

‘TALEBİN AMACI YARGILAMAYI UZATMAK’

Sanıkların yargılanmasına bugün de devam edildi. Tutuklu sanık Halil Yılmaz, karar beklenen duruşmaya SEGBİS ile katılırken, Çelik’in ailesi ve avukatlar, salonda hazır bulundu. Tutuklu sanığın avukatı, müvekkilinin esas hakkında mütalaaya karşı savunmasını duruşma salonunda yapması talebinde bulundu. Duruşmada söz alan Çelik’in avukatı Sibel Önder, esas hakkındaki mütalaada bazı noktalara katılmadıklarını söyledi.

Önder, “Sanıkla ilgili ‘kasten öldürme’ suçunu maktule eziyet çektirerek gerçekleştirmediği yönündeki görüşünü kabul etmiyoruz. Sibel Çelik, 7 bıçak darbesi ile öldürülmüştür. Bu bıçak darbeleri sırasında maktulenin acı çekmediği, eziyet görmediğini söylemek mümkün değildir. Bu yönüyle iddia makamının mütalaasını kabul etmiyoruz.

Her iki sanığın da ‘eziyet çektirerek kasten öldürmek’ suçundan cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sanık Halil uzun süre yargılamadan kaçmıştır. Şimdi de duruşmaya bizzat katılacağını söyleyerek, yargılamayı uzatmaya çalışmaktadır” dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de sanığın talebinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi.

Duruşmada söz alan Halil Yılmaz, son savunmasını mahkeme huzurunda yapmak istediğini belirtti.

Savunmaların ardından ara karar, açıklandı. Halil Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanığın son savunmasını duruşma salonunda yapma talebini kabul etti. Heyet, sanığın sonraki duruşmayla ilgili cezaevine yazı yazılmasına hükmedip, duruşmayı 16 Ocak 2023’e erteledi. (DHA)