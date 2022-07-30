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Sıcak hava balonu ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı

Nevşehir'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

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Sıcak hava balonu ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ürgüp Beldesi Derbent Vadi Virajı’nda meydana gelen kazada, sıcak hava balonu yer ekibini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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