Şiddetli yağmur Aydın’ı bir kez daha vurdu

Akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışlar Aydın’ın Köşk ilçesinde felakete yol açtı. Suların getirdiği kayalar, sürüklediği otomobil ve ağaçlar nedeniyle bazı mahalle (köy) yolları kapandı. Birçok ev sular altında kaldı. Suya kapılan hayvanlar telef oldu. Tarım arazileri göle döndü.

Latif SANSÜR

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Bugün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle Köşk ilçesinin Kızılcaköy, Başçayır, Ketenyeri, Kızılcaköy, Bitler ve Armutalanı Mahalleleri'nde (Köyler) sel ve taşkınlara neden oldu. Köşk-Başçayır karayolu gelen çamur ve kayalar nedeniyle trafiğe kapandı. Kızılcaköy ve Başçayır mahallelerinde evler suların altında kaldı. Başcayır’da faaliyette olan halı saha dere yatağından taşan suların altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

OTOMOBİL KONSERVE KUTUSU GİBİ EZİLDİ

Suların sürüklediği bir otomobil dere yatağında konserve kutusu gibi ezilmiş halde bulundu. Tarım arazileri sular altında kaldı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı ilçe ve mahallelerde belediyeler ve resmi kurumların iş makineleri kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gökmerdan mahallerde incelemelerde bulundu. Yağıştan etkilenen vatandaşların evlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.