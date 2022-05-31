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Sıfır araç taşıyan tırın lastikleri alev aldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sıfır araç taşıyan TIR'ın lastikleri alev aldı. İtfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.

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Sıfır araç taşıyan tırın lastikleri alev aldı

Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ömer Subaşı yönetimindeki sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri Sungurlu giyim sanayi rampasında tutuştu.

Diğer sürücülerin ikazları üzerine sürücü aracı yol kenarına park etti. Alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale eden sürücünün çabası yetersiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. (İHA)

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