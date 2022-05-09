Silahlı saldırıda eşini ve kızını kaybetti: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

Diyarbakır'da otomobillerine düzenlenen silahlı saldırıda eşi Garibe (42) ile kızı Nayime Dağ'ı (18) kaybeden, 6,13 ve 14 yaşındaki çocukları da ağır yaralanan Abdurrahman Dağ'a dört kurşun isabet etti. Ölü taklidi yaparak hayatta kaldığını söyleyen Dağ, "Öldüğümü sandılar, yoksa kafama sıkarlardı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 3 Mayıs akşamı Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Bayram ziyaretinden dönen altı kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe (42) ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime (18), Mahir (6), Mehmet (13) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Garibe ve Nayime Dağ’ın cenazeleri Yeniköy Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma tarafından olayla ilgili altı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğer beş kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

13 yaşındaki Mehmet tedavisinin ardından taburcu edilirken, kafasına kurşun isabet eden 6 yaşındaki Mahir ile bacağında mermi bulunan Songül Dağ’ın hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Vücuduna dört kurşun isabet eden Abdurrahman Dağ da taburcu edildi.

Dağ, petrol hattından hırsızlık yapanları ve firari hükümlülerin yerini güvenlik güçlerine ihbar ettiği gerekçesiyle kendisini suçladıklarını ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledi:

TANIDIĞIM BİLDİĞİM İNSANLAR

– Bir yıl önce bundan beni sorumlu tuttular. Ben de “Kanıtınız varsa gösterin. Bununla bir alakam yok, beş yıldır Diyarbakır merkezde yaşıyorum ve emlakçılık yapıyorum” dedim. “Hayır kesinlikle sen yapmışsın” dediler. Benim tanıdığım bildiğim insanlar. Katliam yaptılar.

– Mahkemeye gidiyorlar ve sadece bir kişi tutuklanıyor. Diğer kişileri de serbest bıraktılar. Acımı ikiye katladılar. Eşimi ve çocuğumu katleden kişilerin bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Bırakılan bu insanları ben kendi gözümle gördüm, seslerini de duydum. Serbest gezmesinler, benim canım yandı başkasının yanmasın.

ÇOCUĞUM KAFASINDA MERMİYLE BÜYÜYECEK

– Doktorlar, “Beyninden kurşunu çıkarırsak senin çocuğun felç olur” diyor. O mermiyle beraber büyüyecek. Artık çocuğun durumu nasıl olur bilemiyoruz. Kızım başka bir hastanede yatıyor hayati tehlikesi devam ediyor. Ben dört kurşun yedim, buradan kurtulmamız mucize.

– Uzun namlulu silahlarla 48 mermi attılar. Onlar zannetti ki hepimiz öldük. Ben ölü taklidi yaparak kurtuldum. Adamlar benim yanımdaydı, benimle onların arasında 5 metre vardı. Yanıma geldiler, ölü taklidi yaptım. Öldüğümü sandılar, yoksa kafama sıkarlardı. Benim çocuklarımdan da ses gelmiyordu. Arabanın arkasında da dolaştılar. Arabanın farları yandığı için S.B.’yi net olarak tanıdım. Elinde silah gördüm. 13 yaşındaki çocuğum da ateş kesildikten sonra arabanın önünde kaçarken onları gördü. Onlar nasıl bırakıldı? (DHA)

İlginizi Çekebilir Diyarbakır'da araç tarandı! Ölüler ve yaralılar var