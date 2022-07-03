Silahlı soyguncu önce kameralara sonra polise yakalandı

İzmir Gaziemir'de, kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya 3 Haziran Cuma günü saat 14.25 sıralarında gelen motosiklet kasklı ve silahlı şüpheli iddialara göre, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibi M.D. (33) isimli kadından elindeki poşeti altınla doldurmasını istedi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken kuyumcunun soğukkanlılıkla cep telefonuna sarılması sonucu, şüpheli korkup kaçtı.

ÖNCE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, SONRA YAKALANDI

Kuyumcudaki soygun girişiminin ardından durum Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bildirildi. Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 37 yaşındaki S.Z., olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Soygun girişiminde kullanılan kask ve tabancayı da ele geçiren ekipler, tabancanın kurusıkı olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.